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Alanya'da fıkra gibi olay! Koronavirüsten ölen babası için mevlit yemeği düzenledi

Ülke genelinde koronavirüs ölüm ve vaka sayıları had safhaya ulaşmışken Antalya'nın Alanya ilçesinde fıkra gibi bir olay yaşandı. Koronavirüsten hayatını kaybeden bir kişi için mevlit yemeği düzenlendi. Yemekte bulunanları iç içe yemek yemesi dikkat çekti.

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Türkiye'de koronavirüs salgını tüm dehşetini yaşatmaya devam ederken, akıllara durgunluk veren haber Alanya'dan geldi. Esnaf olan M.K. geçen hafta, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren babası için yemekli mevlit düzenledi. Alanya Kaymakamlığı, mevlide katılanların tespiti için çalışma başlattı.

Alanya'da esnaf olan M.K. geçen hafta, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden babası R.K. için iş yerinin önünde mevlit okutup, yemek verdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen düzenlenen mevlide onlarca kişi katıldı. Görüntüleri sosyal medyada yayınlanan mevlitte kalabalığın maske ve mesafe kurallarına uymadıkları da görüldü.

İnceleme başlatıldı

Alanya Kaymakamlığı mevlide katılanları tespit edip, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza uygulamak üzere inceleme başlattı.

Vatandaşlar duruma tepki gösterdi

Alanyalılar da yaşanılana tepki gösterdi. Haşim Bahadır, "Sağlığımıza, çevremize dikkat etmemiz lazım. Bu süreci birbirimizi kontrol ederek, mesafe koyarak, maskemizi kullanarak atlatmamız gerek. Tamam mevlidini okut, ben de zamanında anneme babama okuttum ama şu ortamda okutulmaz. Kaymakam beyi tebrik ediyorum araştırma yaptığı için, herkese örnek olsun" dedi.

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