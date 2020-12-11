Sefa Okyay yaşı kaç Masterchef Sefa aslen nereli kimdir?

Masterchef büyük finale haftalar kala son 6 yarışmacının içinde olmayı başaran isimlerden biri de Sefa Okyay oldu Peki yarışmanın iddialı isimleri aradında gösterilen Sefa Okyay Kılıç kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

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TV8'in 4 sezondur devam eden lezzet yarışmasında haftalar ilerledikçe yarışmacılar arasındaki rekabet de giderek kızışıyor. Final yolunda ilerleyen 6 yarışmacıdan biri olan Sefa Okyay ise hayatı ile merak ediliyor. Yarışmanın favori olarak gösterilen isimlerinden olan Sefa kimdir, Sefa Okyay Kılıç kaç yaşında ve nereli?

Masterchef Sefa kimdir: Sefa Okyay Kılıç 13 Haziran 1996 doğumlu. Gazi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları mezunudur. Ankara’da, Antalya’da ve İngiltere’de çalışmıştır. İtalya’da staj yapmıştır.

Birçok gastronomi festivalinde ekip koordinatörü olarak katılan genç yarışmacı, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca biliyor. Moleküler Gastronomi, Kore Mutfak Eğitimleri ve İtalyan Mutfağı üzerine eğitimler alan MasterChef Sefa yarışmaya yedeklerden dahil olmuştu.