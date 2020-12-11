BIST 1.363
DOLAR 7,83
EURO 9,50
ALTIN 465,01
HABER /  GÜNCEL

Sefa Okyay yaşı kaç Masterchef Sefa aslen nereli kimdir?

Masterchef büyük finale haftalar kala son 6 yarışmacının içinde olmayı başaran isimlerden biri de Sefa Okyay oldu Peki yarışmanın iddialı isimleri aradında gösterilen Sefa Okyay Kılıç kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Abone ol

TV8'in 4 sezondur devam eden lezzet yarışmasında haftalar ilerledikçe yarışmacılar arasındaki rekabet de giderek kızışıyor. Final yolunda ilerleyen 6 yarışmacıdan biri olan Sefa Okyay ise hayatı ile merak ediliyor.  Yarışmanın favori olarak gösterilen isimlerinden olan Sefa kimdir, Sefa Okyay Kılıç kaç yaşında ve nereli?

Masterchef Sefa kimdir: Sefa Okyay Kılıç 13 Haziran 1996 doğumlu. Gazi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları mezunudur. Ankara’da, Antalya’da ve İngiltere’de çalışmıştır. İtalya’da staj yapmıştır.

Birçok gastronomi festivalinde ekip koordinatörü olarak katılan genç yarışmacı, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca biliyor. Moleküler Gastronomi, Kore Mutfak Eğitimleri ve İtalyan Mutfağı üzerine eğitimler alan MasterChef Sefa yarışmaya yedeklerden dahil olmuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Eskişehir'de eşini taciz eden eniştesini öldürdü! Son sözü bakın ne oldu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Türkiye, Yunanistan'la ön koşulsuz görüşmelere hazır
Muğla Datça açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her gün yeni bir itirafla ve her gün yeni bir ifşaatla karşılaşıyoruz
2021-22 Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidemeyecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Savaşta şehit sayısı üzerinden spekülasyon yapmaya benzetiyorum
ÖNCEKİ HABERLER
Fena bastıracak! Marmara Bölgesi için gök gürültülü sağanak uyarısı
Çağdaş Atan'ın cezası 1 maça indirildi
ABD'li Moderna bir ilke imza attı! Koronavirüs aşısı 3 bin çocukta deneniyor
Ekrem İmamoğlu'nun seçim şarkısını yazan Ali Ata neden özür diledi?
ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg'in çalışanı Çin'de gözaltına alındı
CHP'li Ali Fazıl Kasap'ın iddiası: Engelli olmadığı halde 420 bin kişiye ödeme yapıldı
Yorumlar