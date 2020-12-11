TFF Başkanı Nihat Özdemir koronavirüsü atlattı

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Covid-19 tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Özdemir'in son testi negatif sonuçlandı.

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Kısa bir süre önce koronavirüse yakalanan TFF Başkanı Nihat Özdemir, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir'in son yaptırdığı Covid-19 testi negatif çıkmış olup tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmiştir. İzolasyon süreci devam edecek olan Sayın Başkanımız, evinden çalışmalarını yürütecektir. Sağlık durumu iyi olan Başkanımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, tedavisinde yardımcı olan başta doktoru olmak üzere, tüm hastane çalışanlarına teşekkür ederiz" denildi.