Resulayn şehidi uzman çavuş, Ankara'da son yolculuğa uğurlandı

SURİYE'nin Resulayn kentinde, PKK/YPG'li teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar (28), Ankara'da düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi.

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Resulayn'daki Barış Pınarı Harekat bölgesinde bulunan Haseke-2 yol kontrol noktasına, dün PKK/YPG'li teröristlerce bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Terör saldırısında Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt ile Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar şehit olurken, 8 jandarma personeli de yaralandı. Şehit Oğuzhan Anar'ın cenazesi, Şanlıurfa'da düzenlenen törenin ardından Ankara'ya getirildi. Şehit Anar için öğle namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen törene MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara Valisi Vasip Şahin ve milletvekilleri katıldı.

Şehidin annesi Sariye ve babası Adem Anar ile yakınları, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. Bakan Selçuk, şehidin annesini tören boyunca yalnız bırakmadı. Şehit Uzman Çavuş Oğuzhan Anar'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Etimesgut ilçesindeki Elvanköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.