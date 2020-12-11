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TFF'den flaş açıklama! 3 hakem koronavirüs pozitif

İhlas Haber Ajansı

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, gerçekleştirilen Covid-19 testleri neticesinde biri orta hakem olmak üzere 3 hakemin pozitif çıktığını duyurdu.

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Türkiye Futbol Federasyonu, bu hafta sonunda oynanacak olan karşılaşmalar öncesinde hakemlere yapılan Covid-19 PCR testlerinin sonuçlarına göre 3 hakemde pozitif bulgu rastlandığını açıkladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bir üst klasman hakemimizin 09.12.2020 çarşamba ve iki üst klasman yardımcı hakemimizin 10.12.2020 perşembe günleri yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır."

"Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."

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