Denizlispor'da Oğuz Yılmaz kadro dışı bırakıldı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da Oğuz Yılmaz'ın kadro dışı bırakıldığı bildirildi.

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Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe maçının devre arasında, teknik ekibin kararı doğrultusunda oyundan çıkan futbolcu Oğuz Yılmaz'ın, karara sinirlenerek profesyonellik dışı hareketlerde bulunduğu ve sonucunda el kemiğini kırdığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kendisine ve kulübümüze yakışmayan bu disiplinsiz davranışı nedeniyle bugünden itibaren süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır. Futbolcumuz, tedavi sürecinin sona ermesinin ardından 19 yaş altı takımımız ile çalışmalarına devam edecektir."

Duvarları yumrukladı

Fenerbahçe maçının ardından sağ elinde kırık oluştuğu açıklanıp, sahalardan 4 hafta uzak kalacağı belirtilen Oğuz, kadro dışı kaldı.

DHA'nın haberine göre, Oğuz'un Fenerbahçe maçının devre arasında oyundan alınmasına tepki göstererek soyunma odasında duvarları yumrukladığı ortaya çıktı. Eli bu yüzden kırılan futbolcunun tedavisine başlanırken, yeşil-siyahlı ekipten konuya ilişkin açıklama yapıldı.