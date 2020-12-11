'Bebeğe alkol içirildiği' iddiasında flaş gelişme! Anneye takipsizlik kuzene 2 yıl hapis istemi

İSTANBUL'da bebeğe alkol içirildiği ve görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine anne ve kuzen hakkında soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda kuzenin 2 yıla kadar hapsi istenirken anne hakkında takipsizlik kararı verildi.

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İstanbul’da 1,5 yaşındaki K.B. isimli bebeğe alkol içirildiği ve bebeğin elinde alkol şişesi ile sigara bulunan fotoğraflarının sosyal medyada paylaşıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Bebeğin annesi Figen Ü. hakkında “aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali” ve “basit yaralama” suçlarından takipsizlik kararı verildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Burak B. ile Figen Ü.’nün gayri resmi birlikte oldukları, mağdur K.B.’nin çocukları olduğu anlatıldı. Anne Figen Ü.’nün oğlu K.B.’yi 26 Kasım 2020 tarihinde kuzeni Merve A.’ya bıraktığı, şüphelinin Figen’i arayarak, ‘arkadaşlarımla buluşacağım, K.’yı da alıp gideceğim. Bostancı’ya geçiyorum. K.’yı oradan alırsın’ dediği kaydedildi.

'Mizah amaçlı çektim' savunması

Şüpheli Merve A.’nın restoranda yemek yerken alkol kullandığı, K. kucağındayken elinde olan rakı bardağını K.’nın ağzına değdirdiği, daha sonra çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştığı aktarıldı. Şüphelinin emniyette verdiği ifadede, söz konusu fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından paylaştığını, amacının sadece mizah olduğunu, kesinlikle K.’ya alkol içirmediğini, pişman olduğunu, bir daha kesinlikle mizah amaçlı dahi olsa böyle bir şey yapmayacağını beyan ettiği belirtildi.

Kuzene 2 yıla kadar hapis cezası istendi: Şüphelinin, annesi tarafından bakılması için kendisine bırakılan küçük çocuğa sağlık için tehlike oluşturabilecek bir şey verdiği belirtilirken, şüpheli Merve A.’nın, “kötü muamele” ve “sağlık için tehlikeli madde temin etme” suçlarından toplamda 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edilirse şüphelinin yargılanmasına başlanacak.

Ne olmuştu?

Küçük çocuğun babası Burak B., 1,5 yaşındaki bebeğine alkol içirilmesine müsaade ettiği, alkol içirdiği ve sağlıksız ortamlarda bulundurduğu gerekçesiyle bebeğinin annesi Figen Ü. ve onun kuzeni Merve A. hakkında 26 Kasım 2020 tarihinde suç duyurusunda bulunmuştu. Şikayet dilekçesinde, 1 buçuk yaşındaki oğlunun hayatından endişe duyduğunu belirterek çocuğunun kendisine verilmesini ya da devlet korumasına alınmasını istemişti. Bebek, devlet koruması altına alınırken, anne Figen Ü. ile onun kuzeni Merve A. hakkında soruşturma başlatılmıştı.