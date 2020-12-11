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Irak eski Başbakanı İbadi’den, Süleymani suikastine ilişkin şok itiraf onay aldı

Irak eski Başbakanı Haydar İbadi, bu yılın başlarında Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen ve İranlı General Kasım Süleymani’nin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan suikaste ilişkin şok edici bir açıklamada bulundu. İbadi, suikasti gerçekleştiren ABD SİHA’sının Iraklı yetkililerden onay aldığını söyledi.

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ABD, bu yılın başlarında İran Devrim Muhafızları’nın Kudüs Gücü biriminin komutanı General Kasım Süleymani’yi, Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınlarında düzenlediği SİHA saldırısıyla öldürmüştü. Saldırının ardından bölgede gerilim tavan yaparken, suikast emrini veren ABD Başkanı Donald  Trump, Süleymani’nin çok daha önce ortadan kaldırılması gerektiğini söylemişti.

Irak resmi televizyon kanalına konuşan Irak eski Başbakanı Haydar İbadi, İranlı General’in suikastine ilişkin şok edici bir açıklama yaptı. İbadi, İran’ın Orta Doğu’daki politikalarının mimarı Süleymani ile Şii Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’i öldüren ABD SİHA’sının Iraklı yetkililerden onay aldığını söyledi.

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