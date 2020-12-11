BIST 1.358
DOLAR 7,89
EURO 9,57
ALTIN 464,76
HABER /  GÜNCEL

İntihar eden yazar İbrahim Çolak'ın kardeşi: Çocuklarına, yeğenlerine hoş bir miras bırakmadı

İhlas Haber Ajansı

Taciz iddiasıyla suçlanan ve dün akşam evinde ölü bulunan yazar İbrahim Çolak’ın kardeşi Abdullah Çolak, ağabeyinin ölümü ile ilgili konuştu. Ağabey Çolak, "Gurursuz, onursuz ifadelerini asla kabul etmiyorum. Bu ölüm onursuz bir ölüm değil, gururunu ortaya koyarak vefat ettiğini düşünüyorum" dedi.

Abone ol

Bir süredir taciz iddiasıyla suçlanan yazar İbrahim Çolak, dün akşam Ankara’da evinde ölü bulundu. Ağabeyinin ölümü hakkında konuşan Abdullah Çolak, “Dün akşam 21.00 civarında hiç beklemediğimiz, kimsenin beklemediği bir ölüm gerçekleşti. Bize öğütler veren ağabeyim hayatını kaybetti. Ölüm güzel şey fakat böyle bir ölüm insanı yıpratıyor. Ağabeyim kendini astı. Medyada birçok şey söyleniyor, bir şeyler dönüyor. Ben sosyal medyadan, Twitter’dan anlamam ama abilerimizden, kardeşlerimizden gördüğüm kadarıyla doğru yanlış bir sürü şey söyleniyor. Hoş bir ölüm değil. Geride bıraktığı sevenlerine, özellikle çocuklarına, yeğenlerine hoş bir miras bırakmadı“ dedi.

"Bedelini canıyla ödedi"

Ağabeyinin ahlaksız, edepsiz bir şey yaptıysa bunun bedelini canıyla ödediğini söyleyen Çolak, ”Farklı bir açıdan değerlendirdiğimde taciz tek taraflı olmaz. İbrahim Çolak ve kendini bilen diğer insanlar taciz yapmaz. Eğer yaptıysa da birçok insanın göstermediği onuru gösterdi. Diyelim ki ahlaksız, edepsiz bir şey yaptı bunun bedelini canıyla ödedi. Gururuna, onuruna yediremedi. Gurursuz, onursuz ifadelerini asla kabul etmiyorum.

"Gururunu ortaya koyarak vefat ettiğini düşünüyorum"

Ağabeyimin trafik kazasında ölmesini, boğulup ölmesini arzu ederdim. Bu ölüm onursuz bir ölüm değil, gururunu ortaya koyarak vefat ettiğini düşünüyorum. Ağabeyim bildiğiniz gibi yazardı. Yazıları güzeldi fakat yazılardan ziyade yaşantımız düzgün olmalı. Ağabeyimin bu ölümü yazıları kadar güzel olmadı” şeklinde konuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Savaşta şehit sayısı üzerinden spekülasyon yapmaya benzetiyorum
14 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Barış Yarkadaş CHP'deki tecavüzleri açıkladı! Halk TV 'Şimdiki Zaman Siyaset'i bitirdi
Okullarda karnelerin verileceği tarih belli oldu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı
Erdoğan'ın çağrısı Suriye, Mısır ve İsrail için davet mi? Cihat Yaycı yanıtladı
Meteoroloji İstanbul ve 42 ile 'turuncu alarm' verdi! Çok kuvvetli yağış geliyor
ÖNCEKİ HABERLER
Haftasonu sokağa çıkma yasağı var mı yasak saatleri
Azerbaycan'da uygulanan sıkıyönetim iptal edildi
Korona nedeniyle mahsur kalan Cezayirlilerin otel paralarını Büyükelçilik ödedi sorun çözüldü
Gaziantep'te su sorunu kökten çözülüyor dev! 2 tesis açılıyor Erdoğan da katılacak
Bursa'da salgın öncesi 4 kişinin yaşadığı dağ köyünün nüfusu 10 katına çıktı
Mehmet Cengiz kimdir aslen nereli serveti herkesin dilinde
Yorumlar