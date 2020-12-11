Gaziantep'te su sorunu kökten çözülüyor dev! 2 tesis açılıyor Erdoğan da katılacak

GAZİANTEP’in 2050 yılına kadar içme suyu sorununu çözecek olan Düzbağ İçme Suyu Projesi’nin birinci aşaması olan Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ile 80 bin dekar araziyi suya kavuşturacak olan Doğanpınar Barajı, yarın hizmete alınıyor. Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katılacak..

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Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ile Doğanpınar Barajı, 12 Aralık'ta hizmete alınacak.

Konuyla ilgili Bakan Pakdemirli, Türkiye ortalamasının üzerinde nüfus artış hızına sahip olan Gaziantep’in 2050 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacının garanti altına alınması amacıyla Düzbağ İçme Suyu Projesi’nin geliştirildiğini söyledi.

Türkiye’nin 2. büyük içme suyu projesi olan Düzbağ Projesi’nin, regülatöre dayalı isale hattı, içmesuyu arıtma tesisi ve Düzbağ Barajı olmak üzere 3 aşamadan oluştuğunu dile getiren Pakdemirli; “Proje ile ilk etapta regülatör vasıtasıyla yıllık 96,6 milyon metreküp, Düzbağ Barajı devreye girdiğinde ise toplamda yıllık 173,6 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edilerek, Gaziantep’in 2050 yılına kadarki içme ve kullanma suyu ihtiyacı garanti altına alınacak. Düzbağ Barajı inşa edilene kadar Gaziantep’e kesintisiz su temini sağlamak için toplam uzunluğu 144 kilometreyi bulan isale, iletim ve dağıtım hattı ile regülatör tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildi.” dedi.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

Gaziantep'in 2050 yılına kadar içme suyu sorununu çözecek olan Düzbağ İçme Suyu Projesi'nin birinci aşaması olan Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ile 80 bin dekar araziyi suya kavuşturacak olan Doğanpınar Barajı, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle teşrifi, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin de tören alanından katılımıyla, 12 Aralık'ta hizmete alınacak.

Konuyla ilgili Bakan Pakdemirli, Türkiye ortalamasının üzerinde nüfus artış hızına sahip olan Gaziantep'in 2050 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacının garanti altına alınması amacıyla Düzbağ İçme Suyu Projesi'nin geliştirildiğini söyledi.

Türkiye'nin 2. büyük içme suyu projesi olan Düzbağ Projesi'nin, regülatöre dayalı isale hattı, içmesuyu arıtma tesisi ve Düzbağ Barajı olmak üzere 3 aşamadan oluştuğunu dile getiren Pakdemirli, "Proje ile ilk etapta regülatör vasıtasıyla yıllık 96,6 milyon metreküp, Düzbağ Barajı devreye girdiğinde ise toplamda yıllık 173,6 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edilerek, Gaziantep'in 2050 yılına kadarki içme ve kullanma suyu ihtiyacı garanti altına alınacak. Düzbağ Barajı inşa edilene kadar Gaziantep'e kesintisiz su temini sağlamak için toplam uzunluğu 144 kilometreyi bulan isale, iletim ve dağıtım hattı ile regülatör tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildi." dedi.

"100 milyon liralık enerji tasarrufu sağlanacak''

Projenin ilk aşamasının, iki yıl gibi kısa sürede tamamlandığını ve 2,6 milyar liraya mal olduğunu belirten Pakdemirli, "Göksu Çayı üzerine kurulan Düzbağ Regülatörü'nden alınan su, 3 bin 600 metre uzunluğunda açılan bir tünelle doğal eğimle taşınacak.

Bu eğim sayesinde taşımada yıllık 100 milyon liralık enerji tasarrufu sağlanacak. Böylece ucuz ve kaliteli suya kavuşacak olan Gaziantep'in tamamlanan birinci aşamayla 2028 yılı su ihtiyacı garanti altına alınmış oldu. Projenin kalan iki aşamasının tamamlanmasıyla ise Gaziantep'te 2050 yılına kadar içme ve kullanma suyu sorunu yaşanmayacaktır. Projenin toplam maliyeti 4,5 milyar TL olacaktır." İfadelerini kullandı.

"Doğanpınar barajıyla 80 bin dekar alan suya kavuşacak''

Bakan Pakdemirli, hizmete alınacak Doğanpınar Barajı'nın ise 660 milyon liraya mal olduğunu ve baraj rezervuarında depolanacak 153 milyon metreküp suyla 80 bin dekar tarım arazisinin cazibeli borulu sistem ile sulanacağını söyledi.

Yapımına 2013 yılında başlanılan Doğanpınar Barajı'nın temelden 55,5 metre yüksekliğe ve 3622 metre krete sahip olduğunu dile getiren Pakdemirli, devam eden sulama projesinin tamamlanmasıyla Gaziantep ve Kilis topraklarının suyla buluşacağını ve ekonomiye yıllık 51 milyon TL katkı, 28 bin kişiye de tarımsal istihdam imkânı sunulacağını da dile getirdi.

12 ARALIK 2020, CUMARTESİ

Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ile Doğanpınar Barajı Hizmete Alım Töreni

Yer : Düzbağ İçme Suyu Regülatörü ve Pompa İstasyonu/Gaziantep

Saat :14.00

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