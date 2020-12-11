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Kırklareli'nde otomobilde patlayıcı düzenekleri ele geçirildi! Sürücü gözaltına alındı

KIRKLARELİ'nde bir otomobilde 14 patlayıcı düzeneği ele geçirilmesi sonrası sürücü gözaltına alındı.

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 Kırklareli'nde otomobilde 14 patlayıcı düzeneği ele geçirildi. 

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski ilçesi otoyol gişelerinde şüphe üzerine E.D. yönetimindeki otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 14 patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü E.D. işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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