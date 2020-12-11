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Pendik'te yürek yakan görüntü! Kemikleri sayılıyor yavrular donarak öldü

Demirören Haber Ajansı

PENDİK, Kurtköy'de dün ormana bırakılmış onlarca köpek yavrusu donmak üzereyken bir hayvansever tarafından bulundu. Bazı köpek yavruları hayatını kaybederken anneleri ise açlıktan ölmek üzereydi. Durumu sosyal medya hesabından paylaşan hayvansever, köpekleri evine aldı. Yavru ve annelerinin tedavilerine başlandı.

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Kurtköy'de ormanlık alana bırakılan onlarca köpek yavrusu ile annelerinin açlıktan ve soğuktan ölmek üzere olduğu bilgisini alan hayvansever Işkın Moğol Alçı ormana gelerek yavruları ve annelerini evine aldı. Alçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda ölüme terk edilen köpekler için yardım istedi ve bazı yavruların donarak hayatını kaybettiğini söyledi. Açlıktan kemikleri sayılan anne ve yavruların karnını doyuran hayvansever, köpeklerin tedavilerine başlanmasını sağladı. 

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