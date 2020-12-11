Isparta'da fırsatı değerlendirdi meslek edindi! Köy köy gezip bu işi yapıyor

Verim kaybına neden oluyor: Konuşmasının devamında Taşçeken "Biz nasıl tırnaklarımızı kesiyorsak hayvanların da tırnaklarının kesilmesi gerekiyor. Çünkü bu bakımı yapmazsak ilerleyen zamanlarda hayvanlarda topallık veya farklı bir hastalık ile verim kaybına neden oluyor" diye konuştu.