Isparta'da fırsatı değerlendirdi meslek edindi! Köy köy gezip bu işi yapıyor
ISPARTA’da yaşayan 26 yaşındaki Ali Taşçeken, hiç kimsenin yapmadığını bir mesleği yapmaya başladı.
Dere Mahallesi’nde yaşayan Ali Taşçeken, küçük yaşlarından beri uğraştığı hayvancılıkta farklı bir meslek sahibi oldu. Hayvancılığın besihane şeklinde yapılmasıyla birlikte ayak bakımlarının ihmal edildiğini fark eden Taşçeken, bu işe el attı.
Köy köy gezerek, ahır ve besihanelerdeki büyükbaş hayvanların ayak bakımlarını yapan Taşçeken, uygulamanın oldukça zor olduğunu söyledi.
Yılda 2 kez: Daha önceki yıllarda hayvanların merada otlatıldığı için tırnak kesimi gibi ayak bakımlarına ihtiyaca duyulmadığını belirten Ali Taşçeken, “Hayvanlar doğada, merada gezdiği için tırnaklarını kırıyordu. Ama günümüzde kapalı sistem, besihane şeklinde hayvancılık yapıldığı için mecburen yılda 2 kez ayak bakımı yapılmak zorunda." dedi.
Verim kaybına neden oluyor: Konuşmasının devamında Taşçeken "Biz nasıl tırnaklarımızı kesiyorsak hayvanların da tırnaklarının kesilmesi gerekiyor. Çünkü bu bakımı yapmazsak ilerleyen zamanlarda hayvanlarda topallık veya farklı bir hastalık ile verim kaybına neden oluyor" diye konuştu.