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ABD'de başkanlık geçiş döneminde 130 yıl sonra ilk kez bir idam cezası infaz edildi

ABD'de topal ördek dönemi olarak adlandırılan başkanlık geçiş döneminde 130 yıl sonra ilk kez bir idam cezası infaz edildi.

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Teksaslı siyahi Brandon Bernard'ın (40) cezası Indiana'nın Terre Haute kentindeki cezaevinde zehirli iğneyle infaz edilirken, ABD'de 130 yıl aradan sonra başkanlık geçiş döneminde ilk kez bir idam cezası hayata geçirildi.

Bernard, 21 yıl önce 18 yaşındayken Iowa eyaletinde bir çifti katleden çetenin üyesiydi.

Todd ve Stacey Bagley'i soymak amacıyla araçlarına yanaşan çete, silah zoruyla çifti bagaja kapatarak banka kartlarını kullanmak için para çekme makinesi aramaya başlamıştı.

Parayı çektikten sonra çete lideri Christopher Andre Vialva, kurbanları başlarından vurmuş, Bernard'a öldüklerinden emin olmak için çifti yakmasını emretmişti.

ABD'de birçok ünlü sima, Bernard'ın idam cezasını ömür boyu hapse çevirmesi için Başkan Donald Trump'a çağrıda bulunmuştu. 

Bernard'ın avukatları da infazın durdurulması için Yüksek Mahkemeye başvurmuş ancak Yüksek Mahkeme bu talebi reddetmişti.

ABD'de başkan seçilen Joe Biden'ın göreve başlamasından önceki haftalarda 4 federal infaz daha planlanıyor.

Ülkede topal ördek döneminde en son 1890'larda Grover Cleveland'ın başkanlığı sırasında idam cezaları infaz edilmişti.

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