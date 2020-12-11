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Abdullah Avcı 8 ismin biletini kesti

Teknik direktör Abdullah Avcı, ara transfer dönemi öncesi ön raporunu Trabzonspor yönetimine sundu.

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Trabzonspor'un ligde bulunduğu konum ve ikinci yarı için koyduğu hedef nedeniyle transfer konusunda geniş yetkilerle donatılan teknik direktör Abdullah Avcı, yönetime ilk raporunu sundu.

Deneyimli hocanın kadrodan sekiz ismin gönderilmesini talep ettiği, bunların içinden bazı genç oyuncuların tecrübe kazanmaları adına başka takımlara kiralanacağı belirtildi.

Avcı'nın raporunda Stiven Plaza, Gaston Cambi ve Majid Hosseini ile yollar ayrılması yönünde görüş bildirdiği ifade edildi. Yerli oyunculardan Ahmet Canbaz ve Salih Kavrazlı'nın kiralık verilebileceği ifade edildi.

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