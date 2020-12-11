Meteoroloji İstanbul ve 42 ile 'turuncu alarm' verdi! Çok kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan hava durumu uyarısına göre İstanbul ve Marmara Bölgesi'ni kuvvetli yağış etkisi altına alıyor. 43 ile 'turuncu alarm' uyarısıyla hava şartlarında olumsuz etkilere karşı dikkat edilmesi çağrısı yapıldı. Rapora göre Türkiye, hafta sonunu çok kuvvetli yağışlı geçirecek.

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Meteoroloji'den yapılan açıklamayla 43 ildeki vatandaşlardan, hava şartları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi. İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde yer alan Yalova, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Kırklareli, İstanbul, Edirne, Çanakkale, Bursa, Bilecik ve Balıkesir için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji yurdun birçok kesiminde etkili olacak yağış ve fırtına nedeniyle turuncu alarm verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz ile Mersin, Adana ve Çorum çevrelerinin yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bugün beklenen hava durumu tablosu bu şekilde... Türkiye'nin batı tarafında yağış kendinden söz ettirecek.

Buralarda çok kuvvetli olacak

Yağışların; Çanakkale'nin güney ilçeleri, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2), Antalya'nın doğu ilçeleri ile Anamur çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2)olması bekleniyor. Sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Sıcaklıklar düşecek mi?

Sıcaklıkların, önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kıyı ve Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer kısa süreli olmak üzere fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Cumartesi ve pazar günleri beklenen hava durumu şu şekilde: