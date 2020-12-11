CHP'li Veli Ağbaba koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Korona virüse yakalanan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Abone ol

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 28 Kasım'da yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalanması sonrası evde karantina altına alınmıştı. Evde karantinası sürerken akciğerlerinde tutulum, kalpte de çarpıntı oluşması üzerine Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan Ağbaba’nın tıp merkezinde tedavisine devam edildiği kaydedildi.



''Kovid-19 nedeniyle akciğerlerinde oluşan tutulumdan dolayı tedavisi hastanede devam ediyor''

Diğer yandan, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkan Yardımcımız ve milletvekilimiz Veli Ağbaba'yı hastanede ziyaret ettim. Kovid-19 nedeniyle akciğerlerinde oluşan tutulumdan dolayı tedavisi hastanede devam ediyor. Ziyaretler yasak, herkese selamları var en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyorum" dedi.





Korona olduğunu sosyal medyadan duyurmuştu

CHP'li Ağbaba sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli dostlarım, Covid 19 test sonucum pozitif çıktı. Tedavi sürecine evde devam ediyoruz. Bu süreçte benimle temasta bulunan kişilerin daha dikkatli hareket etmelerini, maske-mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını rica ediyorum. Doktorlar dinlenmem gerektiğini söyledikleri için bir süre telefonlara bakamayacağım. Anlayışınız için teşekkürler. Sağlıklı, güzel günlerde görüşmek üzere" ifadelerine yer vermişti.



