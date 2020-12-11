BIST 1.350
DOLAR 7,97
EURO 9,67
ALTIN 469,30
HABER /  POLİTİKA

CHP'li Veli Ağbaba koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı

Korona virüse yakalanan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Abone ol

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 28 Kasım'da yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalanması sonrası evde karantina altına alınmıştı. Evde karantinası sürerken akciğerlerinde tutulum, kalpte de çarpıntı oluşması üzerine Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan Ağbaba’nın tıp merkezinde tedavisine devam edildiği kaydedildi.

''Kovid-19 nedeniyle akciğerlerinde oluşan tutulumdan dolayı tedavisi hastanede devam ediyor''
Diğer yandan, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkan Yardımcımız ve milletvekilimiz Veli Ağbaba'yı hastanede ziyaret ettim. Kovid-19 nedeniyle akciğerlerinde oluşan tutulumdan dolayı tedavisi hastanede devam ediyor. Ziyaretler yasak, herkese selamları var en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyorum" dedi.



Korona olduğunu sosyal medyadan duyurmuştu
CHP'li Ağbaba sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli dostlarım, Covid 19 test sonucum pozitif çıktı. Tedavi sürecine evde devam ediyoruz. Bu süreçte benimle temasta bulunan kişilerin daha dikkatli hareket etmelerini, maske-mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını rica ediyorum. Doktorlar dinlenmem gerektiğini söyledikleri için bir süre telefonlara bakamayacağım. Anlayışınız için teşekkürler. Sağlıklı, güzel günlerde görüşmek üzere" ifadelerine yer vermişti.

SON DAKİKA HABERLERİ
HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir örgüt üyesinin telefonunu el çabukluğuyla alıp kendi cebine koydu
Türk bilim insanı Aziz Sancar'dan koronavirüs aşısı açıklaması
Dolar 'Türkiye'ye yaptırım' haberleriyle 7,90'a yükseldi! Piyasalar gergin
Aksaray'da soğukta tir tir titredi sözleri yürek burktu: 50 lira kazanmazsam babam...
İntegral Yatırım’ın Danışmanı Işık Ökte uyardı: Dolar düşecek, altın fiyatlarında ise...
Türkiye'de aşı araştırması! İşte salgının biteceği tarih
ÖNCEKİ HABERLER
Altın güne yükselişle başladı! Gram altın 468 lira seviyelerinde
Gelecek Partili Ayhan Sefer Üstün konuştu! Evine silahlı saldırıda bulunulmuştu
İbrahim Çolak eşi ve çocukları kimdir taciz iddiası öldürdü mü?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: İpek böceği yetiştiriciliği ve tiftik üretim destek ödemeleri başlıyor
Vali Ayhan: Sivasspor’a yapılan akıl dışı muameleyi esefle kınıyoruz
Çukur 107. bölüm fragmanı: 4. sezon 15. bölüm
Yorumlar