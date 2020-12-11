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Gelecek Partili Ayhan Sefer Üstün konuştu! Evine silahlı saldırıda bulunulmuştu

Geçtiğimiz günlerde evine silahlı saldırıda bulunulan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün konuya ilişkin ilk kez konuştu. Sefer, "Ülkemizi ve yaşadığımız şehirleri çetelere teslim etmemeye kararlıyız" şeklinde konuştu.

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Evine silahlı saldırıda bulunulan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, "Ülkemizi ve yaşadığımız şehirleri çetelere teslim etmemeye kararlıyız" dedi.

Gelecek Parti'li Ayhan Sefer Üstün 8 Aralık Salı günü ailesiyle birlikte Ankara'da olduğu sırada Sakarya'daki evine silahlı saldırı gerçekleştirilmişti. Ayhan Sefer Üstün konuyla ilgili, yaptığı açıklamada şöyle dedi:

'Hukuk dışı güçler ve eylemleri bizi duruşumuzdan bir milim geriletemez'

"Şüpheli S.A 9 Aralık tarihinde tutuklanmıştır. Hanemize saldıran, geçmişi sabıkalı ve sırada infazı olan tetikçinin en ağır cezayı alması için davamızın kararlılıkla takipçisi olacağız. Ülkemizi çetelere teslim etmemeye kararlıyız. Hukuk dışı güçler ve eylemleri bizi duruşumuzdan bir milim geriletemez."

''Israrlı takibimizi sonuna kadar sürdüreceğiz"

Üstün, açıklamasında çete vurgusu yaparken "Şimdi sıra tetikçinin eline o silahı iliştirenlerde olacaktır. Bu konuda da ısrarlı takibimizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

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