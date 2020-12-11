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Galatasaray Luyindama'nın fiyatını belirledi

Sakatlığını tam olarak atlatmamasına rağmen, menajerlerin transfer teklifleri getirdiği Luyindama için Galatasaray Yönetimi bonservis limitini belirledi.

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Demokratik Kongo Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlıklar sebebiyle geçen sezonun ikinci yarısını tamamen kaçıran, bu sezon da bir türlü istikrarlı şekilde forma giyemeyen Luyindama, buna rağmen transfer teklifleri almaya devam ediyor.

Fanatik'in haberine göre; yıldız futbolcunun menajeri, yönetimin kapısını çalarak başarılı stopere olan ilgiyi anlatırken, olası satış opsiyonunu öğrenmeye çalışıyor. Bu doğrultuda yapılan son görüşmede, Sarı-Kırmızılı yönetimin Luyindama için 12 milyon Euro'luk alt limit belirlediği ve Ocak ayında resmi teklif gelmesi halinde, bundan daha düşük bir rakama oyuncunun kesinlikle bırakılmayacağını ilettiği bildirildi.

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