Merkez Bankası açıkladı! 12 aylık cari açık rakamları belli oldu

Ödemeler dengesi ekimde 273 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 33 milyar 795 milyon dolar oldu.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekim ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Ödemeler dengesi Ekim'de 273 milyon dolar açık verdi. 12 aylık cari açık ise 33 milyar 795 milyon dolar oldu.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 514 milyon dolar artarak 1 milyar 267 milyon dolara yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin geçen yılın aynı ayına göre 2 milyar 891 milyon dolar azalarak 1 milyar 576 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabındaki fazla

TCMB verilerine göre, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabındaki fazla, geçen yılın Ekim ayındaki 6 milyar 533 milyon dolardan, bu yıl Ekim'de 2 milyar 929 milyon dolara geriledi.

Seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de, geçen yılın aynı ayına göre 1 milyar 931 milyon dolar azalarak 1 milyar 335 milyon dolara geriledi.

Birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar

Birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, geçen yılın aynı ayına göre 488 milyon dolar azalarak 613 milyon dolara, ikincil gelir dengesi kaynaklı net girişler de, 93 milyon dolar azalarak 31 milyon dolara geriledi.