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Robinho'ya tecavüz şoku! 9 yıllık cezası onandı

Brezilyalı futbolcu Robinho'nun İtalya'da genç bir kadına yönelik toplu cinsel saldırıdan aldığı 9 yıl hapis cezası, Milano Temyiz Mahkemesi tarafından onandı.

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İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Milano Temyiz Mahkemesi, Robinho ve arkadaşı Ricardo Falco hakkında cinsel taciz suçlamasıyla daha önce verilen mahkumiyet kararını onadı.

Robinho, 2013 yılında İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan’da forma giydiği dönemde, Milano’da bir gece kulübünde genç bir kadına yönelik toplu tecavüze karıştığı gerekçesiyle Kasım 2017'de 9 yıl hapis cezası almıştı.

Kariyerine, ülkesinin Santos takımında başlayan ve bir dönem kendisi için yüksek bonservis bedelleri ödenen Robinho, Real Madrid, Manchester City, Milan, Guangzhou Evergrande, Atletico Mineiro, Sivasspor ve Medipol Başakşehir'de forma giymişti.

Asıl adı Robson de Souza olan 36 yaşındaki futbolcu, son olarak ülkesinde yine Santos takımına dönmüş ancak Milano'daki bu davayla ilgili hakkında çıkan iddialardan ötürü kadro dışı kalmıştı.

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