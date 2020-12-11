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Muş'ta eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik 9 adrese düzenlenen eşzamanlı şafak operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

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Muş Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak” suçundan 9 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Narkotik madde arama köpeğinin de yer aldığı operasyonda, 6 şahıs gözaltına alındı.

Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Operasyon kapsamında yapılan adli aramalarda; 1 kurusıkı tabanca, 13 fişek, 1 şarjör, 0,54 sentetik kannobioid (Bonzai), 0,49 gram metamfetamin, 8,59 gram eroin, 8 suboxone hap, 8 adet ecstasy hap, 14,94 gram esrar maddesi ele geçirildi.

6 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheliler ise işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Şüphelilerin tamamı tutuklanırken, kentte her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelenin sürdürüleceği bildirildi.

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