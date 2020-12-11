Mehmet Cengiz kimdir aslen nereli serveti herkesin dilinde

Dassault’un 47 milyon dolarlık özel jetini Türkiye’den ilk sipariş eden isim Mehmet Cengiz oldu. Bu haberin ardından birçok vatandaş Mehmet Cengiz kimdir, aslen nereli ve serveti ne kadar araştırması yaptı.

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İstanbul’dan New York ve Brezilya’ya direkt uçabilen jet’i Türkiye’den ilk sipariş edem isim ise Cengiz Holding’in sahibi Mehmet Cengiz oldu. Şirket Cengiz Holding’e uçağını 2022 yılında teslim edecek. Bu haberin ardından Mehmet Cengiz merak konusu oldu. İşte aslen Rizeli olan iş adamı Mehmet Cengiz hakkında merak edilenler...

Mehmet Cengiz kimdir: Cengiz, Rize'nin Kalkandere ilçesinde 1961 yılında dünyaya geldi. Ekrem Cengiz ve Asım Cengiz adında kardeşi vardır. Çaykur Rizesporun Onursal Başkanıdır.

1980 yılında kardeşi Ekrem Cengiz ile birlikte Cengiz İnşaat'ı kuran Mehmet Cengiz; otoyol, köprü, tünel, enerji, maden, turizm ve baraj, liman, metro, demiryolu, havalimanı, boru hatları ve telekomünikasyon işleri ile turizm tesisleri ve konut yapımında faaliyetlerini sürdürmektedir. 1980'de altyapı, taahhüt işleriyle başladığı kariyerini 1990'larda turizm yatırımlarıyla devam ettirdi.1995 yılında Le Jardin Resort Hotel, Sungate Port Royal Resort Hotel işletmelerini açtı. Cengiz Holding ile inşaat, turizm, madencilik, enerji, sigorta ve havacılık sektörlerinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Mehmet Cengiz ile eşi Fatma Cengiz, 2019 yılında boşanma davası açmışlardı.

2004 yılında da Eti Bakır A.Ş.'yi bünyesine kattı. 2005'te de Eti Alüminyum'u da dahil etti. Mehmet Cengiz, Limak ve Kolin ortaklığı ile Akdeniz, Uludağ ve Çamlıbel elektrik dağıtım şirketinin de sahibidir. Limak ve Kolin'in yanı sıra Kanyon ve MaPa ile birlikte 3. Havalimanı ihalesini de kazandı.

Hem yurtiçi hem de yurtdışında, inşaat, enerji, turizm, madencilik, liman ve havalimanı işletmeciliği gibi farklı sektörlerde faaliyetleri bulunan Cengiz-MAPA-Limak-Kolin-Kalyon Ortak Girişim Grubu'nun, havalimanı inşaatı tecrübeleri arasında sekiz havalimanı bulunuyor.

Mehmet Cengiz ile eşi Fatma Cengiz, 2019 yılında boşanma davası açmışlardı.

Fransız Dassault yeni özel jet modeli 6X’i dünyaya tanıtmasıyla 10 bin 186 kilometre menziliyle İstanbul’dan direkt New York’a uçabilen jete Türkiye’den ilk sipariş Cengiz Holding’in sahibi Mehmet Cengiz'den geldi.