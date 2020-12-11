CHP'de cinsel istismar tartışması! Kim neyle suçlandı Canan Kaftancıoğlu ne dedi?

CHP her gün yeni bir taciz ve tecavüz skandalıyla sarsılırken, tacizlerin üzerini örtmekle suçlanan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Tecavüz ve tecavüzcünün partisi mi olur" diye sorup Maltepe ve Ümraniye'deki taciz ve tecavüzlerle ilgili ayrıntıları anlattı.

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İstanbul'da, CHP'nin kimi il ve ilçe yöneticilerinin karıştığı iddia edilen cinsel istismar ve taciz suçlamalarına her gün bir yenisi daha ekleniyor. Bu iddialardan ikisi yargıya taşındı ve dava açıldı. CHP'deki cinsel istismar olaylarıyla ilgili işlem yapmayan ya da olay kamuoyuna ifşa olunca harakete geçen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu kendini nasıl savundu?

İki iddia mahkemelik oldu

CHP İlçe Yönetim Kurulu üyesi olan U.K.'nin Z.Y. adlı genç kadına darp ve tecavüz girişimiyle, ilgili tutuklandı. CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A., partiden tanıdığı D.A. adlı genç kadını taciz edip rızası olmadan öpmekle suçlandı. Bu iddia da davalık oldu.

Canan Kaftancıoğlu ne diyor?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, cinsel istismar iddiaları hakkında işlem yapmamakla suçlanıyor. İsmail Saymaz, hakkındaki suçlamaları Kaftancıoğlu'nu aradı. Kaftancıoğlu, Maltepe ve Ümraniye'de parti yöneticilerinin karıştığı cinsel taciz olaylarıyla ilgili şunları söyledi:

Maltepe Olayı: Bu olay 20 Kasım'da oluyor. Mağdur bir hafta kimseyle paylaşmıyor. Cesaretli ve doğru bir şey yaparak, şikayet ediyor. Aynı gün şüpheli gözaltına alınıyor. Bir gün sonra, 28 Kasım'da haberdar olduk. İlçe başkanı yönetimi acil topladı. U.K.'nin kesin ihraçla dosyası oluşturuldu. 29 Kasım'da il yönetimini topladım ve U.K.'yi disipline sevk ettik. Pandemiden ötürü imzalar eksik kaldı. 1 Aralık'ta imzaları tamamladık. Aynı gün Disiplin Kurulu, bu kişiyi partiden attı. Normalde, ihraçta üç gün bekleme süresi vardır. Onu da beklemedim. Bu süreç partide görülmemiş bir hızla gerçekleşti.

Ümraniye Olayı: Mağdur ilkin bana geldi. ‘Hemen yargıya başvurman lazım. Destek istersen yanında olacağız' dedim. Gençlik kolları başkanını çağırdım. ‘Bunları yapmadım' dedi ve dava açacağını söyledi. ‘Bu iddialar varken, görevde kalamazsın. Ya istifa et ya da seni görevden alacağım' dedim. İstifa etti. ‘Haklısınız. Böyle olmadığını ispat edeceğim' dedi.

Tecavüz ve tecavüzcünün partisi mi olur!

Kaftancıoğlu, istismarın örtüldüğü iddiasına tepki göstererek, “Tecavüz ve tecavüzcünün partisi mi olur? Ne zaman CHP'nin bir tecavüzü örtbas ettiği görüldü. Binde bir bile ihmalimiz olsa söylerim” diyor.