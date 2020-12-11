BIST 1.353
DOLAR 7,90
EURO 9,61
ALTIN 466,00
HABER /  YEREL

Adana'da namaz kılmak için camiye girdi hırsızlar aracından 21 bin lirasını çaldı

ADANA'da borç ödeme niyetiyle bankadan 21 bin lira çeken vatandaş, hırsızlık şokunu yaşadı. Aracını park edip camiye girdiği sırada torpido gözündeki 21 bin lirası çalındı. Mağdur vatandaş, 'Bir daha bu parayı bulacak gücüm yok' dedi.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşayan Mehmet Oktay (56) geldiği Adana’da borcunu ödemek için bankadan 21 bin lira çekti. Oktay, daha sonra namaz kılmak için 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir camiye gitti. Kamyonetini ise caminin yan tarafına park etti.

Oktay camiden çıktığında kamyonetinin iki kapı camının da kırık olduğunu fark etti. Hemen torpido gözünü kontrol eden Mehmet Oktay,
21 bin lira parasını yerinde bulamadı. Oktay, polisi arayarak parasının çalındığı bilgisini verdi. Olay yerine gelen ekipler, kamyonette parmak izin çalışması yaptı.

"Bir daha bu parayı bulacak gücüm yok"

Mehmet Oktay, borucunu ödemek için bir başkasından banka aracılığıyla para aldığını, Tarsus’ta yaşadığını ancak namaz vakti geçmek üzere olduğu için en yakın camiye gelerek namaz kıldığını, çıktığında parasının çalındığını fark ettiğini belirterek, “Halim vaktim yerinde olsa önemli değil ancak bir daha bu parayı bulacak gücüm yok. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Çok zor durumdayım” diyerek gözleri doldu. Polis zanlı ya da zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Lütfü Türkkan: Erdoğan, Selahattin Demirtaş'ı 6 ay sonra tahliye edecek
AB Liderler Zirvesi'nden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı
Sivasspor kafilesine İsrail'de uçuş işkencesi! Büyükelçilik devreye girdi
Bloomberg'in iddiası: Trump, Türkiye'ye S-400 yaptırımlarını içeren tedbir paketini imzaladı
Şule Çet davasında bilirkişi olan profesör evinde tavana iple asılı halde ölü bulundu
Yazar İbrahim Çolak taciz iddialarının ardından intihar etti
ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de hırsızlar son işlerinde yakayı ele verdiler
Genco Özak kaç yaşında hangi dizilerde oynadı? Genco Özak kimdir?
Kocaeli'de vatandaşlara sarkıntılık yaptı! Polislere zor anlar yaşattı
İstanbul'da terör örgütlerine operasyon! 11 şüpheli gözaltın alındı
Fenerbahçe Beko, Berlin'de paramparça oldu
A101 kaçta açılıyor 2020 haftaiçi sabah kaçta açılıyor?
Yorumlar