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Anadolu Efes, Valencia deplasmanında son saniye basketiyle kaybetti

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 13. haftasında deplasmanda İspanya temsilcisi Valencia'ya son saniye basketiyle 76-74 mağlup oldu.

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Anadolu Efes, THY Euroleague'in 13. haftasında konuk olduğu İspanyol ekibi Valencia Basket'e 76-74 yenildi.

Valencia kentindeki La Fonteta Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu, 23-19 Anadolu Efes önde geçti. Fakat ilk yarı, ev sahibi ekibin 40-38 üstünlüğüyle bitti.

Anadolu Efes, son 10 dakikaya 6 sayı farkla (54-60) önde girdi ancak Valencia Basket, Prepelic'in son saniyede attığı basketle sahadan 76-74 galip ayrıldı.

Valencia Basket'ten Tobey, 21 sayıyla maçın en skoreri oldu.

Anadolu Efes'te Micic ve Anderson 16'şar, Larkin ise 13 sayı kaydetti.

Anadolu Efes 6. mağlubiyetini aldı.

Valencia Basket ise 8. galibiyetini elde etti.

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