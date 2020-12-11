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Yeni yatırım kararı! Volkswagen Ford Otosan'ın Kocaeli fabrikasında Transporter üretecek

Alman basını, Volkswagen'in Ford Otosan'ın Kocaeli fabrikasına yeni yatırım yapma kararını haberleştirdi. İkili anlaşma gereği otomotiv devi, Transporter minibüsleri burada üretecek.

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Ford Otosan'ın geçtiğimiz hafta açıkladığı 20.5 milyar TL'lik yeni yatırımla Kocaeli fabrikasının yıllık üretim kapasitesinin 2026 yılında 440 bin araçtan 650 bin araca yükseltilmesinin yankıları Alman basınında da yer buluyor.

Transporterlar Kocaeli'de üretilecek 

Ford ve Volkswagen (VW) global ölçekte ortak ticari ve elektrikli araç üretim anlaşmalarını açıklamıştı. Resmi olarak her iki markadan da bir açıklama yapılmamasına rağmen, VW Transporter üretimi, Ford Otosan Kocaeli fabrikasına kaydırılacak. Ford Otosan, 2022'de batarya montaj fabrikasını da devreye almaya hazırlanıyor.

Yeni fırsatlar yolda

Akşam gazetesinin haberine göre, son yatırımla birlikte Kocaeli fabrikası hibrit, yüzde 100 elektrikli e-Transit dışında, VW Transporter modelini de bantlardan çıkarıp dünya pazarlarına ulaştıracak. Ford ile VW'nin global işbirliğinin etkilerinin Kocaeli fabrikasına Transporter dışında, daha küçük ticari araçlar için de büyük katkı yapıp yeni üretim fırsatları doğurması bekleniyor.

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