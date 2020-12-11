BIST 1.353
DOLAR 7,90
EURO 9,61
ALTIN 466,00
HABER /  DÜNYA

Bloomberg'in iddiası: Trump, Türkiye'ye S-400 yaptırımlarını içeren tedbir paketini imzaladı

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun tavsiyesiyle Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerinin alımına ilişkin yaptırım uygulanmasını öngören tedbir paketini imzaladığını belirtti.

Abone ol

ABD'nin Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerinin alımına ilişkin yaptırım uygulama yönünde karar aldığı iddia edildi.

Bloomberg'e konuşan iki kaynak, Başkan Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından önerilen ve Ankara'ya, ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında yaptırım uygulanmasını öngören tedbir paketini imzaladığını bildirdi.

Konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı

Yaptırımların neleri içeriğine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı. Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, ABD Hazine Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı da konuya ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.

Ne olmuştu?

Geçen sonbaharda da Türk ordusu, S-400 hava savunma sistemlerini Ankara semalarında farklı irtifalarda uçan Amerikan savaş uçaklarına karşı test etmişti.

Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerde krize neden olan Rus yapımı füze savunma sistemi S-400'lerin Türkiye'ye teslim anlaşması Eylül 2017'de imzalanmıştı. Moskova, Türkiye'ye ilk S-400 sevkiyatını Temmuz 2019'da başlatmıştı.

ABD'nin çeşitli yaptırım tehditlerine rağmen Ankara, bu konuda taviz vermeyi kesin bir dille reddetmiş ve ek S-400 sistemlerini satın almaya yönelik müzakerelere devam etmişti. ABD, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri alımı sonrası Türkiye'yi F-35 programından çıkardığını duyurmuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ünlü anketçi 'İlginç şeyler oluyor' notuyla paylaştı! Son seçim anketinde sürpriz Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Şule Çet davasında bilirkişi olan profesör evinde tavana iple asılı halde ölü bulundu
Yazar İbrahim Çolak taciz iddialarının ardından intihar etti
Türkiye ile Azerbaycan arasında vizeler kalkıyor
Cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası edilecek
Borsa İstanbul 10 Aralık Perşembe gününü rekorlarla tamamladı
Barış Pınarı bölgesinden acı haber! 2 askerimiz şehit oldu, 6 asker yaralandı
ÖNCEKİ HABERLER
Olayın adresi Samsun! Eline 'iş, aş' yazıp intihar etti
Maccabi Tel-Aviv'e yenilen Sivasspor, Avrupa Ligi'nden elendi
Pierre Webo: Hakemin limitleri çok fazlasıyla geçtiğini düşündüm
Emniyetten WhatsApp yoluyla dolandırıcılık uyarısı
İtalya'da 887 kişi daha koronaya yenik düştü
AVM'ler kaçta açılıyor ne zaman kapanıyor HES kodu zorunluluğu
Yorumlar 8 yorum