Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (10 Aralık 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 15.751'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 5 bin 918'i semptomatik olmak üzere toplam 30 bin 424 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam hasta sayısı 564 bin 435 oldu.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 220 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen hasta sayısı 5232 oldu

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5232 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 452 bin 593'e yükseldi. Toplam test sayısı 20 milyon 500 bin 579'a, ağır hasta sayısı ise 5943'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bugün tespit edilen 5918 hasta var. Alınan tedbirlerin etkisini hissetmeye başladık. Ağır hasta sayısı artış hızında azalma devam ediyor. Kısıtlamalarla elde edilen kazanımları kişisel tedbirlerle destekleyerek başarılı olacağız. Birlikte mücadele edelim'' ifadelerini kullandı.

Toplam vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklama ile koronavirüste Temmuz ayından bu yana açıklanmayan toplam vaka sayılarının da açıklanacağını söylemişti. Bugün güncellenen tabloya baktığımızda 564 bin olan vaka sayısının 1 milyon 748 bin 567 olduğu görüldü.

GÜNCELLENEN TABLO