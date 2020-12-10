Şanlıurfa'da kendisini patlatmaya çalışan canlı bomba etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kendisini patlatmaya çalışan canlı bombanın polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Abone ol
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Mardin ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlükleri, PKK/KCK/ PYD/ YPG terör örgütü mensubu 1 şahsın, Suriye'den illegal yollardan getirdiği patlayıcı madde ile birlikte sansasyonel eylemler yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Polis ekipleri etkisiz hale getirdi
Şahsın içerisinde bulunduğu taksi, Viranşehir ilçe girişinde bulunan uygulama noktasında Şanlıurfa Emniyeti ekipleri tarafından durduruldu. Bu sırada şahıs, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışırken uygulama noktasındaki görevli polis tarafından etkisiz hale getirildi.
1.5 kg patlamaya hazır parça tesirli patlayıcı ele geçirildi
Suriye uyruklu olduğu belirlenen şahsın yapılan üst aramasında, üzerine sarılı korse içerisinde yaklaşık 1.5 kg patlamaya hazır halde parça tesirli patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcı madde imha edildi.