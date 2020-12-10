Koronavirüsün 6 metreden de bulaştığı ortaya çıktı

Güney Kore'de yapılan araştırmaya göre; yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) taşıyıcıdan taşıyıcı olmayana bulaşmasının 5 dakika süreyle 6 metre mesafede durulması sonrasında da gerçekleştiği ortaya çıktı. Uzmanlar, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) en az 1 metre, ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) 6 feet yani 1,83 metre olarak belirlediği mesafeden daha uzak mesafeden de koronavirüsün bulaşabildiğini belirtti.

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Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) artarak sürdüğü dünyamızda sağlık uzmanları, sosyal mesafeyi korumak ve maske takmanın öneminin sık sık altını çiziyor. Koronavirüsten korunmak için sosyal mesafeyi ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), 6 feet yani 1,83 metre olarak açıklarken; Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de bu uzaklığın 1 metre olduğunu belirtmişti.

6 metre mesafede 5 dakika durdular Güney Kore’de yapılan araştırmada ise koronavirüs taşıyan bir kişiyle virüs taşımayan biri 6 metre mesafede 5 dakika aynı havayı solursa virüsün taşıyıcı olmayana da geçtiği belirtildi.

Güney Kore Tıp Bilimi Dergisinde yayınlanan çalışmada Epidemiyolog Dr. Lee Ju-hyung tarafından yapılan araştırmaya göre; geçtiğimiz haziran ayında bir restoran incelendi. Masalar arasında yaklaşık 6 metre mesafe olan restoranda kişiler 5’er dakika restoranda kaldı. Daha sonra incelenen deneklerden bir kişinin restoranda koronavirüs kaptığı tespit edildi.

Sosyal mesafe DSÖ’nün önerdiğinden daha yüksekti

Kore Tıp Dergisindeki yazısında Dr. Lee Ju-hyung, "Yaptığımız çalışmada kişiler arasında DSÖ’nün ve CDC’nin belirttiği mesafelerden çok daha büyük mesafeler vardı. Birbirlerine herhangi bir hapşırık ya da öksürük damlacığı göndermeleri mümkün değildi" ifadelerini kullandı.