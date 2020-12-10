Emniyetten WhatsApp yoluyla dolandırıcılık uyarısı
Emniyet Genel Müdürlüğünün eğitim ve farkındalık programı SİBERAY'dan 'WhatsApp yoluyla doğrulama' yöntemiyle yapılan sosyal medya dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı.Abone ol
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının internet kullanan vatandaşları bilgilendirmek ve internetin zararlarından korumak amacıyla oluşturduğu eğitim ve farkındalık programı SİBERAY'ın sosyal medya hesabından örnek dolandırıcılık yazışmasına ait bir fotoğraf paylaşılarak yapılan uyarıda şunlar kaydedildi:
"Hiçbir sosyal medya platformu, sizden WhatsApp yoluyla doğrulama istemez. Görselde de göründüğü gibi, sosyal medya dolandırıcılarına itibar etmeyiniz."
⚠️⚠️⚠️— Siberay (@SiberayEGM) December 10, 2020
Hiçbir sosyal medya platformu,
SİZDEN
WHATSAPP YOLUYLA
DOĞRULAMA İSTEMEZ❗
Görselde de göründüğü gibi,
SOSYAL MEDYA DOLANDIRICILARINA
İTİBAR ETMEYİNİZ. pic.twitter.com/6y5e5m8eEc