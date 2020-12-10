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Emniyetten WhatsApp yoluyla dolandırıcılık uyarısı

Anadolu Ajansı

Emniyet Genel Müdürlüğünün eğitim ve farkındalık programı SİBERAY'dan 'WhatsApp yoluyla doğrulama' yöntemiyle yapılan sosyal medya dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı.

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Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının internet kullanan vatandaşları bilgilendirmek ve internetin zararlarından korumak amacıyla oluşturduğu eğitim ve farkındalık programı SİBERAY'ın sosyal medya hesabından örnek dolandırıcılık yazışmasına ait bir fotoğraf paylaşılarak yapılan uyarıda şunlar kaydedildi:

"Hiçbir sosyal medya platformu, sizden WhatsApp yoluyla doğrulama istemez. Görselde de göründüğü gibi, sosyal medya dolandırıcılarına itibar etmeyiniz."

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