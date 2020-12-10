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Libya'da darbeci Hafter güçlerince alıkonan Türk gemisi serbest bırakıldı

Son dakika haberi: Libya'da darbeci Halife Hafter güçlerinin 5 Aralık'ta alıkoyduğu Türk gemisi serbest bırakıldı.

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Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında barış görüşmeleri her seferinde sonuçsuz kalırken geçtiğimiz günlerde Hafter'e bağlı kişilerce Türk gemisine el konulmuştu. 

Libya'nın Misrata kentine ulaştırmak üzere ilaç taşıyan ve talimatlara uymadığı iddiasıyla 9'u Türk, 17 mürettebatıyla Hafter güçlerince alıkonulan Jamaika bandıralı "Mabrooka" adlı Türk ticari kargo gemisi serbest bırakıldı.

Nihai rotası olan Misrata'ya gitmek üzere yola çıktı

Kaynaklar, mürettebatıyla birlikte bırakılan geminin, nihai rotası olan Misrata'ya gitmek üzere yola çıktığını aktardı.

Ne olmuştu?

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Sözcüsü Ahmed el-Mismari, 8 Aralık'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ticari geminin, "yasak ilan edilen bölgeye girdiği ve yapılan çağrıya cevap vermediği" iddiasında bulunmuş, "denizcilik kural ve kanunlarına aykırı hareket ettiği için soruşturulmak üzere" ülkenin doğusundaki Ras el-Hilal limanına çekildiğini belirtmişti.

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