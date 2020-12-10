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A101 kaçta açılıyor 2020 haftaiçi sabah kaçta açılıyor?

Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında haftaiçi ve haftasonu market saatlerinde yeni düzenleme getirildi. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre marketler haftaiçi saat 10.00 ile 20.00 arasında hizmer verecek. Peki BİM, A101, ŞOK ve Migros ne zaman saat kaçta açılıyor?

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Yeni koronavirüs tedbirleri ve yasakları 81 ilde uygulanmaya devam ediyor. Vatandaşlar, yeni tedbirlerle birlikte çalışma saatleri değişen marketlerin ve bakkalların kaçta açılıp kaçta kapandığını merak ediyor. Marketler ve bakkallar kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Hafta içi A101, ŞOK, BİM, Migros çalışma saatleri

Marketler saat kaçta açılıyor: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre sokağa çıkma yasağı saat saatlerinde marketler hafta sonu kapalı olacak.

Genelgeyle alınan karar doğrultusunda diğer market ve alışveriş yapılan yerler gibi ŞOK, BİM ve A101'de saat 10.00 ve 20.00 arasında tüm market ve bakkallar hizmet verecek.

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