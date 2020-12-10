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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıkladı! İlk kez kamuoyu ile paylaşılacak

İhlas Haber Ajansı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2021 yılında 12.'si düzenlenecek Ulaştırma ve Haberleşme Şurası’nın ilk tanıtımını 11 Aralık’ta yapılacak lansman ile duyuracak. Şura lansmanında akıllı ve çevreci yol haritası olarak hazırlanan “Türkiye Ulaştırma Politika Belgesi” ilk kez kamuoyu ile paylaşılacak.

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Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 2021’nin Eylül ayında gerçekleşecek 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şûrası’nın ana temaları “Lojistik-Mobilite-Dijitalleşme” olarak belirlendi. Şûra’nın başlıca hedeflerinin Türkiye’nin ulaştırma, altyapı ve haberleşme alanlarındaki stratejik hedeflerine katkı sağlamak, sektörün dünyayla eş zamanlı gelişimine katkıda bulunmak, çözüm bekleyen hususlarla ilgili öneriler getirmek, Covid-19 sonrası küresel tedarik zincirlerinin yeni standartlarını belirlemek ve ulusal ve uluslararası paydaşlarla iş birliğini güçlendirmek olduğu kaydedildi.

11 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek lansmanda ise Türkiye Ulaştırma Politika Belgesi genel hatlarıyla aktarılarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yük, insan ve veri odağında sürdürdüğü temel ve açığa çıkmamış ihtiyaçların belirlenmesine dair çalışmaların tamamlandığı ve önümüzdeki 10 yılın hazırlıklarının yapılabileceği mesajı verilecek.

Türkiye Ulaştırma Politika Belgesi
Bakanlığın demiryolu, karayolu, denizyolu, havayolu ve haberleşme alanlarındaki temel yaklaşımlarını içeren, uzman fikirlerinden somut uygulamalara kadar ulaşım alanında birçok dönüşümü içinde bulunduran “Türkiye Ulaştırma Politika Belgesi” sektör paydaşları ile birlikte değerlendirilecek. Söz konusu Şûra’da kamu, özel sektör, STK, akademisyenler ve yurt dışından sektöre yön veren kurum ve kuruluşların üst düzey temsilcileri ile söz konusu politika belgesi kapsamında atılacak adımları belirlemek ve bir ortak akıl oluşturmak üzere bir araya gelineceği belirtildi.

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