BIST 1.363
DOLAR 7,87
EURO 9,54
ALTIN 464,67
HABER /  DÜNYA
ADV Rotamız iyilik yükümüz insanlık

Japonya’da kuş grini paniği! Şu ana kadar sekiz eyalette görüldü

Japonya’nın Oita ve Wakayama eyaletlerinde de görülen kuş gribi ülkede tedirginliğe yol açtı.

Abone ol

Japonya’da kuş gribi endişesi! 2018 yılından bu yana ülkede ilk kez geçen ay görülen kuş gribi salgını durdurulamıyor. 

Japonya Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, iki yeni bölgede daha toplu kuş gribi vakalarının görüldüğü açıklandı. Oita eyaletindeki Saiki şehri ve Wakayama eyaletletindeki Kinokawa şehrinde bulunan tesislere sıçrayan salgın nedeniyle çok sayıda hayvan itlaf edildi.

Sekiz eyalette görüldü

2018 yılının Ocak ayı sonrası ilk kez 5 Kasım 2020'de Kagawa Eyaleti'ndeki bir tavuk çiftliğinde tespit edilen toplu kuş gribi vakaları kısa sürede başka bölgelere sıçrayarak paniğe neden olmuştu.

Japonya'da şimdiye dek Hyogo, Fukuoka, Miyazaki, Nara ve Hiroshima eyaletlerindeki farklı tavuk çiftliklerinden salgın haberleri geldi. Oita ve Wakayama'daki vakaların ardından ülkede kuş gribi salgınından etkilenen eyaletlerin sayısı 8'e yükselmiş oldu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bülent Arınç 'acilen' deyip paylaştı! Hukukî, ahlakî, toplumsal ve siyasî reform vurgusu
Çin aşısının ikinci doz aşılaması Diyarbakır'da başladı! Gönüllüler ne düşünüyor?
Reuters: AB liderleri Türkiye'ye yaptırımları onaylayacak
Diyarbakır'da ilginç olay! Koronavirüsü yendi 13 kattan atladı ama ölmedi
Konya'da aracına çarptığı sürücüyü bacağından vurdu emniyete götürülürken annesine sarıldı
Koronavirüs aşısı dört gözle bekleniyor! Hangi ülke ne kadar aşı siparişi verdi?
ÖNCEKİ HABERLER
Atiye'nin eşi Erol Sebebci kimdir ne iş yapıyor?
İlk oruç ne zaman tutulacak 2021 Diyanet Ramazan ayı takvimi
Samsun'da 53. kez yakalandı yine serbest kaldı! Hakkında çok sayıda dava açıldı
İşsiz gençler sadece yol-yemek veren bir yerde çalışmaya razı
Fransa hükümeti Müslümanları hedef alan yasa tasarısını kabul etti
Kuruluş Osman 38. bölüm fragmanı
Yorumlar