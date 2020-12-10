Japonya’da kuş grini paniği! Şu ana kadar sekiz eyalette görüldü

Japonya’nın Oita ve Wakayama eyaletlerinde de görülen kuş gribi ülkede tedirginliğe yol açtı.

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Japonya’da kuş gribi endişesi! 2018 yılından bu yana ülkede ilk kez geçen ay görülen kuş gribi salgını durdurulamıyor.

Japonya Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, iki yeni bölgede daha toplu kuş gribi vakalarının görüldüğü açıklandı. Oita eyaletindeki Saiki şehri ve Wakayama eyaletletindeki Kinokawa şehrinde bulunan tesislere sıçrayan salgın nedeniyle çok sayıda hayvan itlaf edildi.

Sekiz eyalette görüldü

2018 yılının Ocak ayı sonrası ilk kez 5 Kasım 2020'de Kagawa Eyaleti'ndeki bir tavuk çiftliğinde tespit edilen toplu kuş gribi vakaları kısa sürede başka bölgelere sıçrayarak paniğe neden olmuştu.

Japonya'da şimdiye dek Hyogo, Fukuoka, Miyazaki, Nara ve Hiroshima eyaletlerindeki farklı tavuk çiftliklerinden salgın haberleri geldi. Oita ve Wakayama'daki vakaların ardından ülkede kuş gribi salgınından etkilenen eyaletlerin sayısı 8'e yükselmiş oldu.