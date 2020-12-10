BIST 1.363
DOLAR 7,87
EURO 9,54
ALTIN 464,67
HABER /  GÜNCEL
ADV Ebebek'te tüm Kraft ürünlerinde indirim fırsatı
ADV Rotamız iyilik yükümüz insanlık

ŞOK market saat kaçta açılıyor sabah açılış saati

Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında haftaiçi ve haftasonu market saatlerinde yeni düzenleme getirildi. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre marketler haftaiçi saat 10.00 ile 20.00 arasında hizmer verecek. Peki BİM, A101, ŞOK ve Migros ne zaman saat kaçta açılıyor?

Abone ol

Yeni koronavirüs tedbirleri ve yasakları 81 ilde uygulanmaya devam ediyor. Vatandaşlar, yeni tedbirlerle birlikte çalışma saatleri değişen marketlerin ve bakkalların kaçta açılıp kaçta kapandığını merak ediyor. Marketler ve bakkallar kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Hafta içi A101, ŞOK, BİM, Migros çalışma saatleri

Marketler saat kaçta açılıyor: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre sokağa çıkma yasağı saat saatlerinde marketler hafta sonu kapalı olacak.

Genelgeyle alınan karar doğrultusunda diğer market ve alışveriş yapılan yerler gibi ŞOK, BİM ve A101'de saat 10.00 ve 20.00 arasında tüm market ve bakkallar hizmet verecek.

SON DAKİKA HABERLERİ
Diyarbakır'da ilginç olay! Koronavirüsü yendi 13 kattan atladı ama ölmedi
Konya'da aracına çarptığı sürücüyü bacağından vurdu emniyete götürülürken annesine sarıldı
Koronavirüs aşısı dört gözle bekleniyor! Hangi ülke ne kadar aşı siparişi verdi?
Jens Stoltenberg AB'ye Türkiye uyarısı! Batı'nın parçası olduğu gerçeğini fark etmeliyiz
AB Zirvesi öncesi Financial Times'tan küstah 'Türkiye' yorumu: AB’nin diğer başağrısı
Azerbaycan Zafer Günü'nü kutladı! Erdoğan ve Aliyev'den dosta güven düşmana korku saldılar
ÖNCEKİ HABERLER
Hakkari'de 5 çocuk babası feci şekilde can verdi
İzmir'deki kıskançlık cinayeti! Fulya ile katili eski eşi olaydan önce birlikte çay içmiş
Meteoroloji'den ürküten harita! Olağanüstü ve çok şiddetli kuraklığın görüntüsü
81 ilden Suriye’ye insani yardım
Mersin'de günlerdir haber alamıyorlardı! Balkondan girince şok oldular
Özel kreşler ne zaman açılır özel anaokulları nereye bağlı?
Yorumlar