Darıca açıklarında arıza yapan tekne kurtarıldı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince, Kocaeli'nin Darıca ilçesi açıklarında makine arızası yapan teknedeki 4 kişi kurtarıldı.Abone ol
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Darıca açıklarında bir teknede arıza meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, makine arızası yapan ve içinde 4 kişi bulunan 8 metre boyundaki teknenin, yedeklenerek Tuzla Balıkçı Barınağı'na çekildiği ifadelerine yer verildi.
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