Milli Takım 32. basamaktaki yerini korudu

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 32. basamaktaki yerini korudu.

Abone ol

A Milli Futbol Takımı, FIFA'nın internet sitesinde açıklanan Aralık ayı dünya sıralamasında 32. basamaktaki yerini korudu. Milliler'in 1487 puana sahip olduğu sıralamada liderlik koltuğunda oturan Belçika'yı Fransa ve Brezilya takip etti.



Ay-yıldızlıların 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılmak için elemelerde mücadele edeceği grupta yer alan rakiplerinden Hollanda sıralamada 16. basamakta yer aldı. Milliler'in G Grubu'ndaki diğer rakiplerinden Norveç 50., Karadağ 51., Letonya, 133. ve Cebelitarık ise 195. oldu.



Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 18 Şubat 2021'de açıklanacak.