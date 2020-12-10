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Zonguldak'ta dehşet! Eski kız arkadaşını bıçakladığı iddia edilen şüpheli teslim oldu

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, eski kız arkadaşını bıçakla ağır yaraladığı öne sürülen şüpheli jandarmaya teslim oldu. 

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Ereğli ilçesinde Çağla Çiçekçi (22) ile eski erkek arkadaşı Ufuk.Ö. (22) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ufuk.Ö, Çağla Çiçekçi'yi vücudunun 9 yerinden bıçakla yaraladı. Çağla Çiçekçi, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Ameliyata alınan genç kadının yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan Ufuk.Ö. ise daha sonra Kandilli Jandarma Karakolu'na giderek teslim oldu. Elinden yaralandığı belirlenen Ufuk.Ö, hastaneye götürüldü.

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