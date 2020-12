Azerbaycan Zafer Günü'nü kutladı! Erdoğan ve Aliyev'den dosta güven düşmana korku saldılar

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ''Ermenistan, Azerbaycan halkına karşı savaş suçu işledi. Zamanında atılan adımlarla bir demir yumruk yaratıp düşmanın başını ezdik.'' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ''Her mecrada bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur. Türkiye ve Azerbaycan sırt sırta verdikleri sürece zorlukları aşmaya, başarıdan başarıya koşmaya devam edecektir.'' açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Başkentin ünlü Azadlık Meydanı'nda düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı.

''Türkiye ile birliğimizi halklarımıza ve dünyaya gösteriyoruz''

Zafer Geçidi Töreni'nde konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, şu ifadeleri kullandı; "Vatan muhaberesinin ilk saatlerinden itibaren Türkiye’nin desteğini hissettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Zafer Geçidi Töreni’ne katılarak, Türkiye ile birliğimizi halklarımıza ve dünyaya gösteriyoruz.

''Vatan muhaberesinin ilk saatlerinden itibaren Türkiye’nin desteğini hissettik''

Kardeşim ‘Bu muharebede haklıdır’ demiştir. Türkiye her zaman Azerbaycan’ın yanındadır demiştir. Bu birliğimizin tezahürüdür. Türkiye’nin verdiği destek her bir Azerbaycan vatandaşını gururlandırmış, sevindirmiştir. Vatan muhaberesinin ilk saatlerinden itibaren Türkiye’nin desteğini hissettik. Bir daha bizim birliğimizi, haklarımızı tüm dünyaya göstermiştir. 44 gün süren çatışmada sonucunda galibiyetle işgale son verdik. 44 günün her günün bizim şanlı tarihimizdir.

''Yaşasın Türkiye-Azerbaycan dostluğu''

Ermenistan, Azerbaycan halkına karşı savaş suçu işledi. Toprak bütünlüğümüzü savaş meydanında tekrar kazandık. Ermenistan ordusu diz çöktü ve toprak bütünlüğümüzü, savaş meydanında kazanarak sağladık. Karabağ Azerbaycan’dır ve bugün dünya Karabağ’ın Azerbaycan’ın olduğunu gördü. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan dostluğu. Mukaddes Kuran-ı Kerim'e el basarak ant içmiştim ki Azerbaycan'ın arazisini koruyacağım. Azerbaycan tarihi adaleti sağladı. Zamanında atılan adımlarla bir demir yumruk yaratıp düşmanın başını ezdik.

''Azerbaycan demir yumruğu onların belini kıracak''

Ermenistan'ı mağlup ettik. Ermenistan ordusu mahvedildi. Bundan sonra eğer Ermenistan faşizmi tekrar baş kaldırdığında yine netice aynı olacak, Azerbaycan demir yumruğu onların belini kıracak. Bizim için yeni devir başlıyor. Kuruculuk devri. Tüm işgal edilen toprakları yerle yeksan ettiler. Bu bilgi, video görüntüleri herkeste var. Tüm binalar dağıtılmış, tarihi binalar, mezarlar dağıtılmış durumda. Biz onların hepsini toparlayacağız. Ermenistan fosfor ve misket bombalarıyla 100'e yakın sivili öldürdü. Savaş zamanında Ermenistan'da 10 binden fazla firari oldu. Azerbaycan ordusunda 1 tane bile firar olmadı. Bizim irademiz de imkanlarımız da var. İşgal edilmiş topraklarımızı hep birlikte ihya edeceğiz.''

Erdoğan: Kendimize her zaman Haydar Aliyev'in '2 devlet tek millet' şiarını rehber aldık

Aliyev'den sona söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamayı yaptı; ''Kardeşim Aliyev, böylelikle merhum Haydar Aliyev'in kendisine vaziyet olarak bıraktığı arzusunu da yerine getirmiştir. Karabağ'ı anavatan ile buluşturan Azerbaycan ordusunun neferlerini tebrik ediyorum. Bu zafer gününüzde sizlerle birlikte olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyoruz. Şehit düşen yiğitlere Cenab-ı Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Azerbaycan'ın hem askeri hem diplomasi alanında elde ettiği bu başarıda en büyük paylardan biri kıymetli kardeşim İlham Aliyev'e aittir. Türkiye, Azerbaycan'ın yürüttüğü mücadeleye en başından itibaren tüm kurum ve kuruluşlarıyla destek vermiş, tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmuştur. Kendimize her zaman Haydar Aliyev'in '2 devlet tek millet' şiarını rehber aldık. Karabağ'ı 30 yıl boyunca sinemize yara eyledik. Bu yaranın kapanmasının sevincini paylaşmak, bu şanlı zaferi birlikte kutlamak için aranızdayız.

''Savaş hukuku ağır biçimde ihlal edilmiş''

Azerbaycan, kardeşim İlham Aliyev'in dirayetli liderliği altında inşallah destan yazmaya devam edecektir. Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtarmış olması, mücadelenin bittiği anlamına asla gelmiyor. Ermeni yöneticiler halkın kaynaklarını Azerbaycan'ın topraklarını işgal altında tutabilmek için harcamıştır. Savaş hukuku ağır biçimde ihlal edilmiş, insanlık onuru ayaklar altına alınmıştır.

''İlişkiler yeniden ele alınmalıdır''

Her mecrada bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur. Türkiye ve Azerbaycan sırt sırta verdikleri sürece zorlukları aşmaya, başarıdan başarıya koşmaya devam edecektir. Ermenistan halkı Karabağ'da yaşananlardan ders çıkarırsa bu, bölgede yeni dönemin başlangıcı olacaktır. Batılı emperyalistlerin gaz vermesiyle bir yere varılmayacağı görülmeli, ilişkiler yeniden ele alınmalıdır.''