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MHP lideri Devlet Bahçeli aşı için kararını verdi! İlk aşı yapılacaklardan olacak

MHP lideri Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları sonrası koronavirüs aşısıyla ilgili kararını verdi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanlığınca öngörülen programa uygun olarak aşı yaptırma kararı aldı. MHP lideri, ilk aşı yaptıracaklar arasında olacak. MHP'den yapılan açıklamada, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yapmış olduğu açıklama doğrultusunda ve Bakanlıkça öngörülen programa uygun olarak aşı yaptırma kararı almıştır. MHP lideri ilk aşı yaptıracaklar arasında olacaktır." denildi.

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