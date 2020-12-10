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Maradona'dan sonra Paolo Rossi de aramızdan ayrıldı

İTALYA'nın Dünya Kupası'nı kaldırdığı dönemde büyük pay sahibi olan efsane futbolcu Paolo Rossi, 64 yaşında yaşama veda etti.

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İtalya geçen ay Napoli ile özdeşleyen Diego Armando Maradona'nın ölümüyle sarsıldı. Bu ay ise İtalyan efsanesi Paolo Rossi hayatını kaybetti.  Rossi'nin yorumculuk yaptığı İtalyan televizyon kanalı RAI Sports, 64 yaşındaki Rossi'nin ölümünü duyurdu ve "Pablito" amansız bir hastalık sonrası vefat etti" ifadelerini kullandı. Rossi'nin eşi Federica Cappelletti de eşinin yaşama veda ettiğini Instagram hesabından duyurdu.

Juventus ile 2 İtalya Ligi, 1 Avrupa Kupası ve 1 İtalya Kupası şampiyonluğu yaşayan Rossi, İspanya'da düzenlenen 1982 Dünya Kupası'nı kazanan İtalya'nın ve turnuvanın gol kralı oldu.

Kariyeri hakkında diğer detaylar:

Toskana'nın Prato şehrinde doğan Rossi, kariyerinin tamamını ülkesinde geçirdi. 1980'de Milan ve Lazio'nun küme düşürülmesine neden olan şike skandalı (Tottonero) nedeniyle 3 yıl men cezası alan Paolo Rossi'nin cezası daha sonra 2 yıla düşürüldü. Herhangi yanlış bir şey yapmadığını söyleyen Rossi'nin milli takıma seçilmesi yorumcular tarafından eleştirildi. Ancak Rossi, turnuvada sergilediği performansla bu eleştirileri yapanlara yanıtını sahada verdi.

Finalde ilk gol ondan: İtalya'nın 2. turda Brezilya'yı 3-2 yendiği maçta hat-trick yapan ve Dünya Kupalarının en büyük üçlemelerinden birini gerçekleştiren Rossi, yarı finalde takımının Polonya'yı 2-0 yendiği maçta da Gök Maviler'in gollerini kaydetti. Finalde Batı Almanya'yı 3-1 yenen İtalya, 1938'den sonra kupayı müzesine götürürken Rossi takımının ilk golünü attı. 

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