Fransa'dan Google ve Amazon'a toplam 135 milyon euro ceza verdi

FRANSA, kullanıcıların izni alınmadan reklam yerleştirdikleri nedeniyle iki Google birimine ve bir Amazon kuruluşuna toplamda 135 milyon euro ceza verdi.

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Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu (CNIL) tarafından yapılan açıklamada, kullanıcıların ekranlarına yerleştirilen reklam çerezleri nedeniyle Google'a bağlı iki alt şirkete 100 milyon euro ve bir Amazon kuruluşuna 35 milyon euro para cezası verildiğini söyledi.

İzin alınmadan reklam yerleştirdikleri için...

CNIL, cezaların 'kullanıcıların bilgisayarlarına önceden izin alınmadan ve yeterli bilgi verilmeden reklam yerleştirdikleri' nedeniyle verildiğini açıkladı.