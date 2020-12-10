Yeni kimlik kartı alacaklar dikkat! İşte bilinmesi gereken tüm detaylar

İlk defa kimlik kartı başvurusu ve detaylar

nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ile yapılır.