Perakande devi BİM kararını verdi! Satış için imza atıldı

Perakende zinciri BİM, Fas'ta faaliyet gösteren iştiraki BIM Stores hisselerinin %35'inin satışı için sözleşme imzalarken, satış sonucu 455 milyon lira kâr oluşacağını duyurdu.

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BİM, KAP’a yaptığı açıklamada, Afrika ülkelerine yatırım konusunda uzman özel sermaye fonu Helios Investment Partners’ın fonlarını yönettiği Blue Investment Holding ile BIM Stores Sarlau hisselerinin %35’inin satışına ilişkin hisse alım-satım sözleşmesi imzaladığını duyurdu.



Açıklamada, satış ile şirketin Fas Krallığı’ndaki mevcut büyüme trendinin sürdürülmesi, geliştirilmesi ve bölgede uzmanlaşmış yatırımcılar ile yerelleşmeye katkı sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.



455 milyon TL kar

Açıklamaya göre, Fas Krallığı rekabet otoritesi onayı da dahil olmak üzere belirli koşulların yerine getirilmesinin ardından tamamlanması beklenen satış işleminden TFRS kayıtlarına göre 455 milyon lira kâr oluşacak. BİM hisseleri saat 13:08’de %1.1 artışla 69.75 liradan işlem görüyor. BIST-100 endeksi de %0.7 artıda.



Reuters kaynaklı haberde BİM, Ekim ayında yaptığı açıklamada, Fas ve Mısır’daki iştirakleri ile ilgili yerel veya uluslararası yatırımcılarla ortaklık alternatifleri de dahil olmak üzere stratejik opsiyonların araştırılması ve değerlendirilmesi kararı aldığını duyurmuştu.