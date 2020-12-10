BIST 1.360
DOLAR 7,87
EURO 9,54
ALTIN 464,78
HABER /  YEREL
ADV Rotamız iyilik yükümüz insanlık

İstanbul'da eşinin kuzenini eve kilitledi! İğrenç olayı kameraya kaydedip sonrasında yaptığı pes dedirtti

İSTANBUL’da mide bulandıran bir olay meydana geldi. Eşinin kuzenini konuşma bahanesiyle evine götüren istismarcı, mağdur kadını eve kilitleyip zorla tecavüz etti. Genç kız skandal olayı birde kayıt altına alan eniştesinden şikayetçi olunca istismarcı hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Abone ol

Olay İstanbul Eyüp'te meydana geldi. 41 yaşındaki U.U., eşinin kuzeni olan S.C.'yi arayıp kendisiyle konuşmak istediğini söyledi. Genç kadın eniştesinin teklifini kabul ederek kendisini ikametinin yakınlarından almasını istedi. Araçla birlikte U.U.'nun evine giden ikili bir sohbet edip S.C.'nin erkek arkadaşı hakkında sohbet etmeye başladılar.

Bir süre sonra ikili arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıkınca S.C. evi terk etmek istedi. Kapıya yönelen genç kadın kapının kilitli olduğunu ve anahtarının üzerinde olmadığının fark etti. U.U. ise genç kadının yanına gelerek eşinin kuzenini yatak odasına götürüp kapısını kilitledi.


Önce kaydetti sonra iş yerine bıraktı
U.U., genç kadına hakaret içerikli sözler sarf ederek kıyafetlerini çıkarmasını istedi. Eniştesinin isteğini yerine getiren genç kadın kıyafetlerini çıkarmaya başlayınca U.U., bu kez dolap içerisinden kamera çıkararak kayıt yapmaya başladı. İstismarcı eşinin kuzenine uyguladığı cinsel saldırı ardından bir de aracıyla işine bıraktı. Genç kadın araç içerisinde telefonun ses kaydını açarak eniştesinin konuşmalarını kayıt altına aldı.

"Delil olması için kayda aldım"
Sabah'ın haberine göre yaşadığı cinsel saldırı ardından karakola giden genç kadın, eniştesi hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan U.U. olay tarihinde eşinin kuzenini yeni taşındıkları evi görmesi için yanında götürdüğünü belirli bir süre konuştuktan sonra aralarında yakınlaşma olduğunu ancak S.C.'nin duygu durumunun sık sık değiştiği için cinsel birlikteliği kanıt olması amacıyla kayıt altına aldığını üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini beyan etti.


20 yıla kadar hapis
Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında mağdur kadını Adli Tıp Kurumu'na sevk etti. Genç kadın hakkında düzenlenen raporda olay günü mağdurun basit şekilde yaralandığı tespit edildi. Savcılık, yürütülen soruşturma sonunda şüpheli U.U.'nun "Nitelikli Cinsel Saldırı", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma", "Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek" suçlarını işlediğine kanaat getirerek 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İstismarcı enişte ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Diyarbakır'da küçük yaşta işçi olarak girdi patron oldu! Şimdi paraya para demiyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
2021'de altın fiyatları ne kadar olacak? Yatırımcılar dikkat! HSBC tahmini açıkladı
İstanbul belediye başkanlarından 'Koronavirüs' toplantısı! "Tam kapanma şart"
Rumen yorumcu ırkçı hakeme sahip çıktı: Bu leş takım geldi burayı sirke çevirdi
Gelişmiş ülkeler korona aşısının yüzde 53'ünü istifledi! Milyarlarca insan aşı olamayacak
Pfizer-BioNTech aşısında kaç kişi öldü? FDA aşı raporunu yayımladı!
Erdoğan'dan talimat! CHP’deki cinsel taciz iddialarını gündemde tutmak lazım
ÖNCEKİ HABERLER
YKS sınavı 2021 ne zaman yapılacak ÖSYM tarih ertelenir mi?
İzmit'te 2 caddeye kişi sınırlaması getirildi
Erdoğan önemli mesajlar verdi: Amacımız Türkiye'yi teknoloji üssü haline getirmek
Kayseri'de mahalle fırınında ekmek pişiren 40 kadının testi pozitif çıktı
Maltepe'de İranlı kadın feci şekilde can verdi! Otomobilin altında kaldı
Recep ayı ne zaman başlıyor 2021 Diyanet 3 aylar takvimi
Yorumlar