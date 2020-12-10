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Samsunspor'un acı kaybı! Korona nedeniyle vefat etti

İhlas Haber Ajansı

TFF 1.Lig ekiplerinden Samsunspor'da 2. Başkanı Mustafa Erkanat, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İlkadım Futbol Akademi Başkanı Mustafa Kemal Erkanat, korona virüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Geçen ay içerisinde Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım ile birlikte korona virüs testleri pozitif çıkan ve bir süre evde tedavi gören Başkan Yardımcısı Mustafa Erkanat, tedavilerinin önlem amaçlı olarak devam etmesi için hastaneye kaldırıldı.

Sabaha karşı hayatını kaybetti
Yoğun bakım ünitesinde tutulan Mustafa Erkanat'ın tüm çabalara rağmen sabaha karşı hayatını kaybettiği öğrenildi. 20 Kasım’dan bu yana hastanede gözetim altına alınan Başkan Yüksel Yıldırım'ın ise normal odada tedavisine devam ediliyor.

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