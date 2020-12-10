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Adana'da vicdansızlık! Eşi 'Sen kansersin' deyip terk etti ablası sokağa attı

İhlas Haber Ajansı

ADANA'da beyninde tümör olan ve akciğerinin biri kanser nedeniyle tamamen alınan bir kişi, eşi ve çocukları tarafından terk edildi. Elinde sağlık raporlarıyla bir başına kalan adamı, cebindeki parası bitince ablası da sokağa attı.

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Seramik ustası Mehmet Gültekin 35 yıl önce ilk evliliğini yaptı. Bu evlilikten Gültekin'in 4 erkek çocuğu oldu. Ancak Gültekin 4 yıl önce akciğer kanserine yakalandı ve beyninde tümör çıktı. Bu sırada eşi ve 4 çocuğu da Gültekin’i terk etti. Gültekin hastalıklarından dolayı çalışamaz hale geldi.
Mehmet Gültekin bu arada ikinci evliliğini yaptı. Mart 2019'da ise akciğerinden ameliyat olan Gültekin, Temmuz ayında ise beynindeki tümörü aldırdı.

Akciğerinin biri kanserden dolayı tamamen alınan Gültekin'i hastaneden çıkmadan ikinci eşi de "Sen kansersin ben sana bakamam" diyerek terk etti. Gültekin’e yakınları ve arkadaşları yardım amaçlı 5 bin liraya yakın para toplayıp verdi.

Para bitince ablası sokağa attı

Bu sırada Gültekin’i ablası yanına aldı. Ancak Gültekin’e toplanan para bitince ona ablası da bakmayarak sokağa attı. Halen kanser nedeniyle Gültekin ışın tedavisi görüyor.

Gültekin, “Çocuklarım bana bakmıyor. Ablam paramı aldı beni sokağa attı. Başka kimsem yok, kanser tedavisi görüyorum ama sokaklardayım” dedi. Bir bacağı da aksayan Gültekin, baston yardımıyla yürüyerek parkta kalıyor.

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