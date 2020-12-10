Ayvalık’ta Covid-19 pandemisi konut fiyatlarını ve ev kiralarını uçurdu

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde; korona virüs pandemisi nedeniyle satılık evler ve ev kiraları astronomik fiyatlara yükseldi. Çok değil 3 ay öncesinde 300 ile 400 bin lira arasında değişen konut fiyatları sadece 3 aylık süreçte 650 bin liradan başlayan ve 1 milyonu aşan rakamlara ulaştı.

Abone ol

İmar alanlarının yok denilecek kadar azaldığı Ayvalık’ta konut fiyatları adeta İstanbul ile yarışır hale gelirken, ilçede emlakçılar; astronomik rakamlarla kiralanmasına rağmen kiralık ev isteyenlere ise 3-4 ay sonrasına rezervasyon verebildiklerini belirtiyorlar.

Ayvalık’taki konut fiyatlarının özellikle pandemi sürecinde aşırı yükselmesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mesut Ergin, korona virüs pandemisi nedeniyle özellikle metropol kentlerden gelenlerin yaşamış oldukları sıkıntıları Ayvalık gibi sahil kentlerine akın ettiklerini hatırlatarak, “Yaz aylarında Ayvalık’ta 2. konutları bulunanlar kadar, pandemi sürecini burada geçirmek isteyenlerde tatil tercihlerini 12 ay süresince burada geçirmekten yana kullandılar. Tabi bu durum doğal olarak Ayvalık’taki konut fiyatlarıyla arsa fiyatlarının değerlenmesine neden oldu. Elbette bu artışlar sadece pandemiyle değil, Ayvalık’ın ulaşılabilirliği, ilçenin havasının temizliği ve ilçemizin pek çok alanda cazibe merkezi olmasıyla da örtüşünce konut fiyatları ve ev kiralarında ortaya beklenmedik bir durum çıkardı” dedi.

Ortaya çıkan durumun getirileri olduğu kadar, götürülerinin de bulunduğunu vurgulayan Başkan Ergin, “Ayvalık’taki rayiç bedellerinin bu kadar yüksek olması, emekli olup da kentimize gelip yerleşenlerin dışında ilçemizde yaşayanları olumsuz yönde etkiledi. Daire fiyatları ya da konut kiralarının yüksekliği ilçede kiracı olarak ikamet edenleri de vurdu. Kiralık ev bulabilmekte çok ciddi sorunlar ortaya çıktı. Tüm bunları da ele aldığımızda ortaya çıkan durum, Ayvalık için ciddi bir sıkıntı haline dönüştü” diye konuştu.

“Son üç ayda konut bedelleriyle, ev kiraları yüzde 80 oranında yükseldi”

Ayvalık’ta 12 yıldan bu yana emlakçılık ile uğraşan Ahmet Yüksel ise pandemiden dolayı son dönemlerde konut ve ev kiralarının artmasına rağmen ilçeye yoğun bir talebin bulunduğunu söyledi.

Korona virüs salgını nedeniyle büyük kentlerde aynı ofis ve işyerlerinde mesai harcanmasının yerini internet aracılığıyla uzaktan çalışmanın aldığını hatırlatan Ahmet Yüksel, “Ayvalık’ta bahçeli müstakil evlere talep arttı. Bu artış inanılmaz rakamlara ulaştı. Bununla birlikte kiralar çok yükseldi. Son üç ayda konut bedelleriyle, ev kiraları yüzde 80 oranında yükseldi” dedi.

Ayvalık’ta pandemiden önce 500-600 bin liradan satılan bahçeli evlerin şu anda 1 milyon 200 bin liradan başlayıp, 2 milyon 500 bin liralara kadar tırmandığını kaydeden Yüksel, “Tabi bunun tek sebebi pandemi değil. Bunun dışında Ayvalık ile İstanbul arasındaki mesafe; İzmir-İstanbul otobanının da hizmete girmesiyle 3 saate düştü. Bunun sonucunda Ayvalık, adeta İstanbul’un bir mahallesi haline geldi. Mesela İstanbullu bir vatandaş sabah yola çıkıp, 3 saat sonra Ayvalık’ta kahvaltısını yapabiliyor. Denize de girebiliyor” ifadelerini kullandı.

“Elimizde kiralık ev kalmadı”

Ayvalık’ta yaşayan ve ev sahibi olmayan insanların pandemiden önce kaloriferli bir dairede 1000 ile bin 200 lira arasında kirada otururken sadece 3-4 aylık pandemi sürecinde 2 bin 500 - 3 bin lira arasında değişen rakamlarla kiralık ev bulabildiğini belirten Ahmet Yüksel, “Bu yüzden ilçede yaşayan insanlar anormal derecede mağduriyet yaşıyorlar. Üstelik şu anda elimizde kiralık ev de kalmadı. Mesela bugün kaloriferli bir evi kiralamak isteyenlere 3-4 ay sonrasına boşalacak evlere göre tarih verebiliyoruz. Ev kiralama konusunda randevu ile çalışmaya başlamak zorunda kaldık” diye konuştu.

Ayvalık’ın ilçe merkezinde bulunan tarihi taş evlerin satış fiyatlarının ise özellikle bahçesi olanların 1 milyon 800 bin liradan başlayarak 4-5 milyon liralara kadar çıktığını belirten Ahmet Yüksel şöyle devam etti:

“Ayvalık’taki bu fiyatlar şu anda neredeyse İstanbul’un boğaz kıyılarındaki konutların fiyatlarına ulaştı. Ben bu durumun süreceğini tahmin ediyorum. Çünkü Ayvalık sürekli göç alıyor. Ayvalık’ta geçtiğimiz 2 yıldan bu yana yeni yapılaşma yok. İlçede arsa sıkıntısı var. Bundan dolayı da konutlar çok değerli. Ama önümüzdeki yıllarda yeni imar alanları açılırsa, bu alanlara TOKİ ya da yatırımcı inşaat şirketleri burada yapılaşmaya girerse, o zaman konut fiyatları da ev kiraları da geriye çekilebilir.”